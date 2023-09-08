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Блинкен пригрозил санкциями и визовыми ограничениями приспешников «псевдовыборов» на оккупированных территориях

08 сентября 2023, 13:00

Блинкен пригрозил санкциями и визовыми ограничениями приспешников «псевдовыборов» на оккупированных территориях

Энтони Блинкен пообещал санкции и визовые ограничения «международным наблюдателям» на псевдовыборах. Фото: соцсети Энтони Блинкен пообещал санкции и визовые ограничения «международным наблюдателям» на псевдовыборах. Фото: соцсети

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил «псевдовыборы» на оккупированных территориях. По его словам, так называемые «международные наблюдатели» могут попасть под санкции и визовые ограничения США. Об этом говорится в его официальном заявлении.

Блинкен назвал так называемые «выборы» пропагандисткой акцией Кремля.

«Российская Федерация проводит фиктивные выборы на оккупированных территориях Украины. Эти так называемые выборы проводятся почти через год после того, как Кремль провел фиктивные референдумы и заявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, и более чем через девять лет после того, как Россия заявила об аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя», — отметил он.

Политик добавил, что действия России свидетельствуют о ее вопиющем пренебрежении такими принципами Устава ООН, как уважение государственного суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности. Также он пообещал санкции и визовые ограничения «международным наблюдателям».

«Соединенные Штаты никогда не признают притязаний Российской Федерации на любую суверенную территорию Украины, и мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать фиктивные выборы в Украине, в том числе в качестве так называемых «международных наблюдателей», что они могут быть подвергнуты санкциям и визовым ограничениям», — резюмировал госсекретарь США.

Выборы пройдут в так называемый единый день голосования, и будут длиться три дня – с 8 по 10 сентября. В РФ назначили «выборы» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. 

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что главная цель такого «волеизъявления» — насильственная мобилизация. 

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