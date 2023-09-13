Обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке, на Бахмутском направлении есть успехи — Маляр

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила об обострении ситуации в Марьинке и Авдеевке Донецкой области, где россияне увеличили количество обстрелов и штурмов. Об этом она рассказала в эфире телемарафона.



«Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов. Более того, он начали там штурмы», — сказала она.



Маляр напомнила, что россияне уже больше года безуспешно пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку.



В тоже время на Купянском и Лиманском направлениях фиксируется некоторое снижение активности противника. В частности, количество боев там значительно уменьшилось, как отметила замминистра. В то же время она подчеркнула, что россияне собираются с новыми силами и готовятся, но от планов выйти на Купянск и Донецкую, Луганскую области не отказались.



«На Бахмутском направлении у нас стабильно есть успехи. Мы очень постепенно, но уверенно продвигаемся там вперед. Основные бои все знают — Курдюмовка, Клещиевка, Андреевка», — заявили в Минобороны.



Говоря о ситуации на юге, Маляр сообщила, что там есть продвижение украинских Вооруженных сил.