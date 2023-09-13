Загострилася ситуація у Мар'їнці та Авдіївці, на Бахмутському напрямі є успіхи – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці Донецької області, де росіяни збільшили кількість обстрілів та штурмів. Про це вона розповіла в етері телемаратону.



«Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація у Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, він розпочав там штурми», — сказала вона.



Маляр нагадала, що росіяни вже більше року безуспішно намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку.



У той же час на Куп'янському та Лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності супротивника. Зокрема, кількість боїв там значно поменшала, як зазначила заступник міністра. Водночас вона наголосила, що росіяни збираються з новими силами та готуються, але від планів вийти на Куп'янськ та Донецьку, Луганську області не відмовилися.



«На Бахмутському напрямі ми стабільно маємо успіхи. Ми дуже поступово, але впевнено просуваємося там уперед. Основні бої всі знають – Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка», – заявили у Міноборони.



Говорячи про ситуацію на півдні, Маляр повідомила, що є просування українських Збройних сил.