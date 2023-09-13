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Полномочия по координации розыска пропавших без вести передали от Минреинтеграции в МВД

13 сентября 2023, 19:17

Полномочия по координации розыска пропавших без вести передали от Минреинтеграции в МВД

Кабмин передал полномочия по розыску пропавших без вести при особых обстоятельствах Министерству внутренних дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Передано от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Министерство по вопросам внутренних дел полномочия по координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решения других, связанных с этим вопросов, в соответствии с ЗУ «О правовом статусе лиц, пропавших без вести за особых обстоятельств», – заявил он.

Правительство внесло изменения в Положение о Министерстве внутренних дел Украины, которыми определило ведомство главным центральным органом исполнительной власти в части полномочий по координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и «решение других связанных с этим вопросов».

Кроме того, внесены изменения в Порядок образования и деятельности поисковых групп по поиску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Согласно им, Генеральный штаб ВСУ должен образовывать поисковые группы по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными. Деятельность Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах будет обеспечивать МВД.

В мае 2023 года МВД сообщало, что пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются около 24 тысяч украинцев.

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