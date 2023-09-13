Повноваження щодо координації розшуку зниклих безвісти передали від Мінреінтеграції до МВС

Кабмін передав повноваження щодо розшуку зниклих безвісти за особливих обставин Міністерству внутрішніх справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.



«Передано від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України до Міністерства з питань внутрішніх справ повноваження щодо координації розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, та вирішення інших, пов'язаних із цим питань, відповідно до ЗУ «Про правовий статус осіб, які зникли безвісти через особливі обставини», – заявив він.



Уряд вніс зміни до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, якими визначило відомство головним центральним органом виконавчої влади щодо повноважень щодо координації розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, та «вирішення інших пов'язаних із цим питань».



Крім того, внесено зміни до Порядку освіти та діяльності пошукових груп щодо пошуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Відповідно до них, Генеральний штаб ЗСУ має утворювати пошукові групи за погодженням з Координаційним штабом щодо поводження з військовополоненими. Діяльність Секретаріату Уповноваженого по особах, які зникли безвісти за особливих обставин, забезпечуватиме МВС.



У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тисяч українців.