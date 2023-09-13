В МИД Румынии вызвали посла РФ из-за падения обломков беспилотника

Министерство иностранных дел Румынии решило повторно вызвать главу российской дипломатической миссии после того, как в стране снова нашли обломки дрона-камикадзе «Шахед». Об этом сказано в заявлении МИД Румынии, передает Digi 24.



В ведомстве отмечают, что повторяют свой протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.



«Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью», — добавляют в МИД.



Там также подчеркивают, что уже проинформировали НАТО об инциденте с обломками «Шахеда» и проводят консультации с союзниками по Альянсу.



Российские оккупанты этой ночью в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе «Шахед». Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 беспилотника из 44.



Под ударом находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки дронов в районе приграничных сел Нуферу и Виктория.