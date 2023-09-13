Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На территории Румынии обнаружили еще одну группу частей, возможно, беспилотника

13 сентября 2023, 15:03

На территории Румынии обнаружили еще одну группу частей, возможно, беспилотника

В Румынии в районе городов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча в среду были обнаружены обломки, возможно, беспилотных летательных аппаратов, разбросанные на площади в несколько десятков метров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

«Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии (авиабаза Когэлничану) в среду, 13 сентября, около 11:30 в районе городов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча обнаружил фрагменты, которые могли принадлежать беспилотнику. Фрагменты были разбросаны на площади в несколько десятков метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот район был направлен второй вертолет ВВС Румынии 90-й авиационной базы из Отопени со специализированной группой на борту для проведения предварительных исследований на месте и сбора образцов, которые пройдут техническую экспертизу.

4 сентября в МИД Украины заявили, что российские дроны Shahed рухнули и взорвались на территории Румынии. Впоследствии, в румынском минобороны признали, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию во время обстрела Россией украинского порта на реке Дунай на границе Украины и Румынии.

Читайте также:

Румыния строит укрытие у границы с Украиной

ТЕГИ

Места
Румыния
Прочее
Война беспилотники Шахеды

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
10:46
Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина
08:23
Россияне в течение суток убили трех жителей Донецкой области, также есть раненые
07:55
В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
23:14
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 сентября
19:51
В «ДНР» подтвердили, что военкора в Донецке сбил военный автомобиль
17:48
«ДНР»: Из-за обстрела Донецка погиб мужчина, еще два человека ранены
16:53
«ДНР» посадила в тюрьму на 14,5 лет пленного бойца «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистские телеканалы в Донецке и Луганске
15:16
«ДНР»: Беременная женщина подорвалась на взрывоопасном предмете
15:15
В «ДНР» заявили о ранении в ходе обстрела мужчины в Великоновоселовском районе
14:28
«Суд ЛНР» приговорил двух украинских военных к 17 годам тюрьмы
13:57
Оккупанты в Луганской области «нарисовали» явку на псевдовыборах — ОВА
12:58
В России хотят сделать аннексию территорий Украины «памятной датой»
10:28
На оккупированной Луганщине педагогов набирают по объявлению в газете — ОВА
08:55
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
все новости
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
15:03
На территории Румынии обнаружили еще одну группу частей, возможно, беспилотника
14:57
Сырский обнародовал, как ВСУ ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении
14:14
СМИ: Россия наращивает производство ракет
13:34
Суд приговорил «подполковника ДНР» из отряда «Кольчуга» к 12 годам тюрьмы
13:29
За год Россия выпустили по Украине более 2000 «Шахедов»
12:57
Атака БПЛА на завод в Тверской области: в разведке рассказали детали
12:17
Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: два пенсионера находятся в больнице
12:05
Германия передаст Украине 2 пусковые установки IRIS-T SLS и 2 установки PATRIOT
12:05
Командующий ВС намекнул на использование Storm Shadow при ударе по Севастополю
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
10:46
Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина
10:03
В Одессе задержали следившего за ПВО информатора оккупантов
09:56
Возле Бахмута бойцы ССО уничтожили российский пункт управления БПЛА
09:23
Удар по Севастополю зафиксировали спутники NASA: ракеты могли попасть в боевые корабли
09:23
ВСУ имеют частичный успех вблизи Клищеевки на Бахмутском направлении
08:42
Оккупанты ночью атаковали Украину: сколько «Шахедов» сбила ПВО
08:23
Россияне в течение суток убили трех жителей Донецкой области, также есть раненые
все новости
ВИДЕО
Возле Бахмута бойцы ССО уничтожили российский пункт управления БПЛА Возле Бахмута бойцы ССО уничтожили российский пункт управления БПЛА
13 сентября, 09:56
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ► Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
12 сентября, 23:14
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Авдеевка. Фото: Новости Донбасса Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►
11 сентября, 23:22
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии «Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
11 сентября, 20:23

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама