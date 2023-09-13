На территории Румынии обнаружили еще одну группу частей, возможно, беспилотника

В Румынии в районе городов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча в среду были обнаружены обломки, возможно, беспилотных летательных аппаратов, разбросанные на площади в несколько десятков метров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.



«Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии (авиабаза Когэлничану) в среду, 13 сентября, около 11:30 в районе городов Нуфэрул и Виктория в уезде Тулча обнаружил фрагменты, которые могли принадлежать беспилотнику. Фрагменты были разбросаны на площади в несколько десятков метров», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в этот район был направлен второй вертолет ВВС Румынии 90-й авиационной базы из Отопени со специализированной группой на борту для проведения предварительных исследований на месте и сбора образцов, которые пройдут техническую экспертизу.



4 сентября в МИД Украины заявили, что российские дроны Shahed рухнули и взорвались на территории Румынии. Впоследствии, в румынском минобороны признали, что части российского беспилотника упали на румынскую территорию во время обстрела Россией украинского порта на реке Дунай на границе Украины и Румынии.

Читайте также: Румыния строит укрытие у границы с Украиной