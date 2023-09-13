Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У МЗС Румунії викликали посла РФ через падіння уламків безпілотника

13 вересня 2023, 21:10

У МЗС Румунії викликали посла РФ через падіння уламків безпілотника

Міністерство закордонних справ Румунії вирішило повторно викликати голову російської дипломатичної місії після того, як у країні знову знайшли уламки дрону-камікадзе «Шахед». Про це йдеться у заяві МЗС Румунії, передає Digi 24.

У відомстві наголошують, що повторюють свій протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії російськими дронами.

«Міністерство закордонних справ рішуче закликає покласти край неодноразовим нападам на українське населення та громадянську інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку Російської Федерації ситуації з безпекою»,, - додають у МЗС.

Там також наголошують, що вже проінформували НАТО про інцидент із уламками «Шахеда» та проводять консультації із союзниками щодо Альянсу.

Російські окупанти цієї ночі в чергове атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе «Шахед». Сили протиповітряної оборони змогли збити 32 безпілотники з 44.

Під ударом була портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Після атаки в Міноборони Румунії заявили , що знайшли уламки дронів у районі прикордонних сіл Нуферу та Вікторія.

ТЕГИ

Місця
Румунія
Інше
безпілотники

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:47
«Інвестори йдуть». Пушилін розповів про плани будівництва житла під продаж
17:54
«Суд ДНР» засудив двох військових «Азова» до 29 років ув'язнення
17:14
«ДНР»: У Горлівці поранено троє людей
16:15
В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками
15:45
«ДНР»: Пушилін прокоментував причину зростання цін на пальне
11:50
Війська РФ гатили по Донецькій області з артилерії та «Градів»: в поліції показали наслідки
11:09
До України з РФ та окупованих територій повернулося троє дітей — омбудсмен
10:46
Окупанти у «ЛДНР» визнали нерентабельним майже 100 шахт: в чому причина
08:23
Росіяни протягом доби вбили трьох мешканців Донецької області, також є поранені
07:55
У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
23:14
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
23:00
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 12 вересня
19:51
У «ДНР» підтвердили, що воєнкора в Донецьку збив військовий автомобіль
17:48
«ДНР»: Через обстріл Донецька загинув чоловік, ще двоє людей поранено
16:53
«ДНР» ув'язнила на 14,5 років полоненого бійця «Азова»
16:27
РФ запустила пропагандистські телеканали у Донецьку та Луганську
15:16
«ДНР»: Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі
15:15
У «ДНР» заявили про поранення під час обстрілу чоловіка у Великоновоселівському районі
14:28
Суд «ЛНР» засудив двох українських військових до 17 років в’язниці
13:57
Окупанти на Луганщині «намалювали» явку на псевдовиборах — ОВА
усі новини
21:10
У МЗС Румунії викликали посла РФ через падіння уламків безпілотника
20:38
Окупанти скинули вибухівку на Зміївку Херсонської області, постраждали 3 особи - обладміністрація
19:47
«Інвестори йдуть». Пушилін розповів про плани будівництва житла під продаж
19:17
Повноваження щодо координації розшуку зниклих безвісти передали від Мінреінтеграції до МВС
18:42
Загострилася ситуація у Мар'їнці та Авдіївці, на Бахмутському напрямі є успіхи – Маляр
17:54
«Суд ДНР» засудив двох військових «Азова» до 29 років ув'язнення
17:17
ЄС продовжив санкції проти РФ за війну проти України: що відомо
17:14
«ДНР»: У Горлівці поранено троє людей
17:01
В окупованому Маріуполі замість зруйнованих будинків будуть лазні
16:41
Херсонська область: внаслідок обстрілу постраждала волонтер та місцева мешканка
16:27
ЗСУ показали процес знищення «Шахедів»
16:15
В окупованому Маріуполі відновлено лише 5% будинків, зруйнованих загарбниками
16:02
Чехія, Угорщина, Німеччина та Австрія відмовилися екстрадувати українських уклоністів
15:45
«ДНР»: Пушилін прокоментував причину зростання цін на пальне
15:03
На території Румунії виявили ще одну групу частин, можливо, безпілотника
14:57
Сирський оприлюднив, як ЗСУ вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямі
14:14
ЗМІ: Росія нарощує виробництво ракет
13:34
Суд засудив «підполковника ДНР» із загону «Кольчуга» до 12 років ув'язнення
13:29
За рік Росія випустила по Україні понад 2000 «Шахедів»
12:57
Атака БПЛА на завод в Тверській області: у розвідці розповіли деталі
усі новини
ВІДЕО
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ► Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
12 вересня, 23:14
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР» У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
12 вересня, 08:55
Авдіївка. Фото: Новини Донбасу Авдіївка: як люди виживають у розбитому місті та чому не їдуть — репортаж ►
11 вересня, 23:22
«Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології «Вибори» на окупованих територіях: засекречені кандидати Кремля та «брудні» технології
11 вересня, 20:23
Андрющенко показав кладовище, де поховали вбитих росіянами маріупольців. Фото: соцмережі Занедбане та забуте. Андрющенко показав цвинтар, де поховано мешканців Маріуполя, вбитих окупантами
10 вересня, 12:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама