У МЗС Румунії викликали посла РФ через падіння уламків безпілотника

Міністерство закордонних справ Румунії вирішило повторно викликати голову російської дипломатичної місії після того, як у країні знову знайшли уламки дрону-камікадзе «Шахед». Про це йдеться у заяві МЗС Румунії, передає Digi 24.



У відомстві наголошують, що повторюють свій протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії російськими дронами.



«Міністерство закордонних справ рішуче закликає покласти край неодноразовим нападам на українське населення та громадянську інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку Російської Федерації ситуації з безпекою»,, - додають у МЗС.



Там також наголошують, що вже проінформували НАТО про інцидент із уламками «Шахеда» та проводять консультації із союзниками щодо Альянсу.



Російські окупанти цієї ночі в чергове атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе «Шахед». Сили протиповітряної оборони змогли збити 32 безпілотники з 44.



Під ударом була портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Після атаки в Міноборони Румунії заявили , що знайшли уламки дронів у районі прикордонних сіл Нуферу та Вікторія.