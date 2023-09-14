Россия запустила по Украине 22 дронов-камикадзе: сколько сбила ПВО

Сегодня ночью, 14 сентября, украинская противовоздушная оборона сбила 17 дронов-камикандзе из 22 запущенных российской армией. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 14 сентября 2023 года с 21:00 по 02:30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» с трех направлений: мыс Чауда — Крым; Ейск, Курск — РФ», — говорится в сообщении.



Всего зафиксировано пуски 22 «Шахедов» в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.



По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожено 17 из 22 вражеских ударных БпЛА «Shahed-136/131».

Напомним, РФ выпустила по Украине более 2000 дронов-камикандзе за этот год.