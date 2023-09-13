За год Россия выпустили по Украине более 2000 «Шахедов»

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация выпустила по Украине более 2000 ударных БПЛА типа «Shahed 136». Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

В Центре отметили, что первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад - 13 сентября 2022 года. Это означает, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 ударных дронов в день.

Суммарная стоимость этих камикадзе составила, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов. Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян.

Напомним, оккупанты в ночь на 13 сентября в очередной раз обстреливали Украину. Одесская и Сумская области были атакованы ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 32 вражеские цели.