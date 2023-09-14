Росія запустила по Україні 22 дронів-камікадзе: скільки збила ППО

Сьогодні вночі, 14 вересня, українська протиповітряна оборона збила 17 дронів-камікандзе із 22 запущених російською армією. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 до 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з трьох напрямків: мис Чауда — Крим; Єйськ, Курськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Усього зафіксовано пуски 22 «Шахедів» у напрямі Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.



За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Нагадаємо, РФ випустила по Україні понад 2000 дронів-камікандзе за цей рік.