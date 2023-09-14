«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали восемь человек

За прошедшие сутки на подконтрорльной России части Донецкой области в ходе обстрелов пострадали восемь человек. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Повреждены 23 жилых дома в Киевском и Петровском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки и Центрально-Городском районе Горловки, а также два объекта гражданской инфраструктуры.



Заявляется, что под обстрел попали районы населенных пунктов Горловка, Михайловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.

Российские оккупанты в течение 13 сентября в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего один человек в Авдеевке получил ранения.