«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали вісім людей

Минулої доби на підконтрольній Росії частини Донецької області в ході обстрілів постраждали вісім людей. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Пошкоджено 23 житлові будинки у Київському та Петрівському районах Донецька, Гірницькому районі Макіївки та Центрально-Міському районі Горлівки, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.



Заявляють, що під обстріл потрапили райони населених пунктів Горлівка, Михайлівка, Зайцеве, Ясинуватський район, Донецьк, Макіївка.

Російські окупанти протягом 13 вересня вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого одна людина в Авдіївці отримала поранення.