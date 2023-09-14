В результате обстрела Авдеевки ранен один гражданский — ОВА

Оккупанты ранили гражданского в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА

Российские оккупанты в течение 13 сентября в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего один человек в Авдеевке получил ранения. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.



«За 13 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области — в Авдеевке. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1708 людей, еще 4131 житель получил ранения.



Напомним, оккупанты сбросили взрывчатку на село в Херсонской области.