Республика Корея поможет Украине восстановить энергосектор

Корейские инженерные и конструкторские компании заинтересованы в инвестициях в украинский энергосектор. В дальнейшем Украина и Республика Корея обсудят конкретные проекты сотрудничества, учитывая необходимость внедрения механизмов децентрализации генерации, а также систем учета и разумного потребления электроэнергии в Украине.



Об этом сообщает правительственный портал. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с корейской делегацией во главе с Министром земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рёнгом.



Глава Минэнерго ознакомил представителей корейской стороны с состоянием энергетической системы Украины и последствиями прицельных российских атак, которым подверглись энергетические объекты.



С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Республики Корея поступило 10 грузов гуманитарной помощи, в том числе 20 резервных электростанций и 5 мини-экскаваторов, которые используются, в частности, в рамках масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах.

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Кроме того, ЧАО «Укргидроэнерго» и Корейская корпорация водных ресурсов (K-water) заключили Меморандум, предусматривающий сотрудничество в экспериментальном проекте по восстановлению Каховской ГЭС.

Ранее, по состоянию на пятницу 25 августа энергетики восстановили генерацию поврежденной прифронтовой ТЭС, которая была остановлена из-за обстрелов 24 августа.