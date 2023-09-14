Республіка Корея допоможе Україні відновити енергосектор

Корейські інженерні та конструкторські компанії зацікавлені в інвестиціях в український енергосектор. Надалі Україна та Республіка Корея обговорять конкретні проєкти співробітництва з огляду на необхідність впровадження механізмів децентралізації генерації, а також систем обліку та розумного споживання електроенергії в Україні.



Про це повідомляє урядовий портал. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із корейською делегацією на чолі з Міністром землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьонгом.



Глава Міненерго ознайомив представників корейської сторони зі станом енергетичної системи України та наслідками прицільних російських атак, яких зазнали енергетичні об'єкти.



З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Республіки Корея надійшло 10 вантажів гуманітарної допомоги, у тому числі 20 резервних електростанцій та 5 мініекскаваторів, які використовуються, зокрема, у рамках масштабної ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах.

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Крім того, ПрАТ «Укргідроенерго» та Корейська корпорація водних ресурсів (K-water) уклали Меморандум, який передбачає співпрацю в експериментальному проєкті відновлення Каховської ГЕС.

Раніше станом на п'ятницю 25 серпня енергетики відновили генерацію пошкодженої прифронтової ТЕС, яка була зупинена через обстріл 24 серпня.