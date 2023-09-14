На войне против Украины погиб уже второй командир 247-го десантного полка РФ

Командира 247-го десантно-штурмового полка РФ Василий Попов погиб на войне против Украины. Это уже второй командир, который был убит за время вторжения. Об этом сообщает российское издание «Медиазона».



Отмечается, что первый, гвардии полковник Константин Зизевский, погиб в первые дни войны, 26 февраля 2022 года.



Издание пишет, что первым о гибели офицера сообщил прокремлевский блогер Егор Гузенко, который является автором пропагандистского Telegram-канала «Тринадцатый».



«Голосовое сообщение, в котором фамилия погибшего военного не называлась, появилось 10 сентября», — говорится в материале.



Позже в группе социальной сети «ВКонтакте» под названием «С любых высот, в любой ад! Гвардия 11 одшбр» появились стихи, посвященные памяти Василия Попова, командира 247-го десантно-штурмового полка.



Автор поста писал, что ранее офицер занимал должности командира роты и начальника штаба батальона — судя по контексту, речь идет об 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде из Улан-Удэ.



Журналистам удалось выяснить, что Василию Викторовичу Попову на момент гибели было 38 лет.



В телефонных книжках он был записан как «капитан» и «майор», но в 2021 году учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание.



Василия Попова, как отмечает прокремлевский блогер Гузенко, назначили командиром 247-го полка совсем недавно. Еще в августе подразделением руководил другой офицер, Петр Петрович Попов.



247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк входит в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и дислоцирован в Ставрополе.



Подразделение понесло тяжелые потери в начале полномасштабного вторжения РФ. Издание отмечает, что в первую неделю войны полк потерял не менее 60 человек погибшими при попытке штурма Николаева.



«Среди них был и командир полка Константин Зизевский. Кроме того, известно о гибели командира 2-го батальона этого полка Дмитрия Лисицкого, он погиб в конце марта 2023 года», — пишет «Медиазона».



В июне сообщалось, что российский генерал-майор Сергей Горячев почти наверняка погиб в результате удара по командному пункту 12 июня 2023 или около того на юге Украины.



В июле бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что российский генерал Олег Цоков был уничтожен во временно оккупированном Бердянске.