На війні проти України загинув уже другий командир 247 десантного полку РФ

Командир 247-го десантно-штурмового полку РФ Василь Попов загинув на війні проти України. Це вже другий командир, якого було вбито за час вторгнення. Про це повідомляє російське видання «Медіазона».



Зазначається, що перший гвардії полковник Костянтин Зізевський загинув у перші дні війни, 26 лютого 2022 року.



Першим про загибель офіцера повідомив прокремлівський блогер Єгор Гузенко, який є автором пропагандистського Telegram-каналу «Тринадцятий».



«Голосове повідомлення, в якому прізвище загиблого військового не називалося, з’явилося 10 вересня», - йдеться у матеріалі.



Пізніше у групі соціальної мережі «ВКонтакте» під назвою «З будь-яких висот, у будь-яке пекло! Гвардія 11 одшбр» з'явилися вірші, присвячені пам'яті Василя Попова, командира 247 десантно-штурмового полку.



Автор поста писав, що раніше офіцер обіймав посади командира роти та начальника штабу батальйону — судячи з контексту, йдеться про 11-у окрему десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде.



Журналістам удалося з'ясувати, що Василю Вікторовичу Попову на момент загибелі було 38 років.



У телефонних книжках він був записаний як «капітан» та «майор», але у 2021 році навчався у Загальновійськовій академії Збройних сил, і, ймовірно, перед призначенням командиром полку отримав вище звання.



Василя Попова, як зазначає прокремлівський блогер Гузенко, призначили командиром 247 полку зовсім недавно. Ще у серпні підрозділом керував інший офіцер, Петро Петрович Попов.



247-й гвардійський десантно-штурмовий Кавказький козачий полк входить до складу 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та дислокований у Ставрополі.



Підрозділ зазнав тяжких втрат на початку повномасштабного вторгнення РФ. Видання зазначає, що в перший тиждень війни полк втратив щонайменше 60 людей загиблими під час спроби штурму Миколаєва.



«Серед них був і командир полку Костянтин Зізевський. Крім того, відомо про загибель командира 2-го батальйону цього полку Дмитра Лисицького, він загинув наприкінці березня 2023 року», - пише Медіазона.



У червні повідомлялося, що російський генерал-майор Сергій Горячов майже напевно загинув внаслідок удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько того на півдні України.



У липні бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що російського генерала Олега Цокова було знищено в тимчасово окупованому Бердянську.