Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►

Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать фортификационные сооружения и живую силу российских оккупационных войск. Пресс-службе ГПС опубликовали видео, на котором одно из пограничных подразделений Украины ударило по опорному пункту противника на Бахмутском направлении.



Для огневого поражения пограничники применили беспилотник с системами сброса боеприпасов и минометные расчеты.



«Сбросом гранат с воздуха наши бойцы заставили вражескую пехоту укрыться в блиндаже, а через несколько минут точным обстрелом из миномета похоронили личный состав противника, разрушив это сооружение», — сказано в сообщении.



Благодаря наблюдению с дрона известно, что в блиндаже, куда попала артиллерийская мина, находилось по меньшей мере трое российских оккупантов. После «прилета» они по радиосвязи просили о медицинской помощи, но, как отмечают в погранслужбе, не дождались.