Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►

14 сентября 2023, 18:35

Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►

Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов

Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать фортификационные сооружения и живую силу российских оккупационных войск. Пресс-службе ГПС опубликовали видео, на котором одно из пограничных подразделений Украины ударило по опорному пункту противника на Бахмутском направлении.

Для огневого поражения пограничники применили беспилотник с системами сброса боеприпасов и минометные расчеты.

«Сбросом гранат с воздуха наши бойцы заставили вражескую пехоту укрыться в блиндаже, а через несколько минут точным обстрелом из миномета похоронили личный состав противника, разрушив это сооружение», — сказано в сообщении.

Благодаря наблюдению с дрона известно, что в блиндаже, куда попала артиллерийская мина, находилось по меньшей мере трое российских оккупантов. После «прилета» они по радиосвязи просили о медицинской помощи, но, как отмечают в погранслужбе, не дождались.

ТЕГИ

Места
Бахмут
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:15
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
17:39
В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного
16:03
Появился спутниковый снимок последствий удара по российской системе ПВО у Евпатории
12:55
«ДНР»: Микроавтобус с пассажирами попал под обстрел в Донецке, есть пострадавшие
12:08
Армия РФ из «Градов» и артиллерии обстреляла Донецкую область: детали
11:06
«ЛНР»: Подросток подорвался на мине в Первомайске
10:05
В оккупированной Луганской области жителям могут отказать в медпомощи без наличия страховки — ОВА
09:19
«ДНР»: За сутки от обстрелов пострадали восемь человек
08:30
В результате обстрела Авдеевки ранен один гражданский — ОВА
19:47
 «Инвесторы идут». Пушилин рассказал о планах постройки жилья под продажу
17:54
«Суд ДНР» приговорил двух военных «Азова» к 29 годам тюрьмы
17:14
«ДНР»: В Горловке ранены три человека
16:15
В оккупированном Мариуполе восстановлено только 5% домов, разрушенных захватчиками
15:45
«ДНР»: Пушилин прокомментировал причину роста цен на топливо
11:50
Войска РФ били по Донецкой области из артиллерии и «Градов»: в полиции показали последствия
11:09
В Украину из РФ и оккупированных территорий вернулось трое детей — омбудсмен
10:46
Оккупанты в «ЛДНР» признали нерентабельными почти 100 шахт: в чем причина
08:23
Россияне в течение суток убили трех жителей Донецкой области, также есть раненые
07:55
В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
23:14
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
все новости
19:30
Два российских корабля повреждены в Черном море, но РФ отрицает
18:35
Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►
18:15
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
18:00
Вследствие обстрела в Херсонской области ранены двое мужчин — ОВА
17:39
В Донецке незаконно осудили еще одного украинского военнопленного
17:21
На войне против Украины погиб уже второй командир 247-го десантного полка РФ
16:37
В Минобороны заявили об освобождении Андреевки под Бахмутом. Третья штурмовая бригада опровергает
16:03
Появился спутниковый снимок последствий удара по российской системе ПВО у Евпатории
15:19
В Киеве открылся офис Международного уголовного суда
14:37
С левобережья Херсонщины вернули 11 детей, младшей — три года
12:55
«ДНР»: Микроавтобус с пассажирами попал под обстрел в Донецке, есть пострадавшие
12:16
Суд изменил приговор для электрика из Лимана с заключения на условное наказание
12:08
Армия РФ из «Градов» и артиллерии обстреляла Донецкую область: детали
11:56
В Донецкой области задержали корректировщика
11:46
США выделят Украине 1,25 млрд долларов: кто получит средства
11:30
СБУ: Военные провели в Евпатории спецоперацию и уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф»
11:10
Боевики «ДНР» показали депортацию украинских детей
11:10
Лукашенко отправился в РФ на встречу с Путиным: будут ли говорить об Украине?
11:06
«ЛНР»: Подросток подорвался на мине в Первомайске
10:30
Оккупанты активизировались вблизи Белогоровки Луганской области
все новости
ВИДЕО
Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ► Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►
14 сентября, 18:35
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55
Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ► Пункт пропуска Покровка — Колотиловка: Как люди уезжают из оккупированных территорий, чтобы жить в свободной Украине ►
12 сентября, 23:14
В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела. Фото: «МЧС ДНР» В Макеевке ликвидировали крупный пожар на складе после обстрела
12 сентября, 08:55
Авдеевка. Фото: Новости Донбасса Авдеевка: как люди выживают в разбитом городе и почему не уезжают — репортаж ►
11 сентября, 23:22
«Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии «Выборы» на оккупированных территориях: засекреченные кандидаты Кремля и «грязные» технологии
11 сентября, 20:23
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама