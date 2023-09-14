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Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►

14 вересня 2023, 18:35

Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►

Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують знищувати фортифікаційні споруди та живу силу російських окупаційних військ. Пресслужба ДПС опублікувала відео, на якому один із прикордонних підрозділів України вдарив по опорному пункту противника на Бахмутському напрямку.

Для вогневої поразки прикордонники застосували безпілотник із системами скидання боєприпасів та мінометні розрахунки.

«Скиданням гранат з повітря наші бійці змусили ворожу піхоту сховатись у бліндажі, а за кілька хвилин точним обстрілом з міномета поховали особовий склад противника, зруйнувавши цю споруду», — сказано в повідомленні.

Завдяки спостереженню з дрона відомо, що в бліндажі, куди потрапила артилерійська міна, перебувало щонайменше троє російських окупантів. Після прильоту вони по радіозв'язку просили про медичну допомогу, але, як зазначають у прикордонній службі, не дочекалися.

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