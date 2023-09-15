Глава МИД Венгрии обвинил Европу в «глобализации войны»

Выступая в Гонконге, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в том, что она не локализовала войну, а наоборот «способствовала ее глобализации». Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.



Сийярто настаиват на том, что партнеры Венгрии в Африке и Азии спрашивают его, когда наступит мир.



«Они спрашивают меня, когда ЕС посодействует миру. Весь мир страдает от последствий войны в Украине. Европа не локализовала, изолировала конфликт», — заявил Петер Сийярто.



Он также намекнул, что помимо Европы в «создании другого образа» войны участвуют политики и Медиа США.



Украинский дипломат призвал Брюссель обратиться за объяснения к Будапешту о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России.



«Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии», — добавил Николенко.

Напомним, Чехия, Венгрия и Германия вслед за Австрией решили не выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от службы в армии.





