Глава МЗС Угорщини звинуватив Європу у «глобалізації війни»

Виступаючи в Гонконгу, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Європу в тому, що вона не локалізувала війну, а навпаки, «сприяла її глобалізації». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.



Сійярто наполягає на тому, що партнери Угорщини в Африці та Азії запитують його, коли настане мир.



«Вони запитують мене, коли ЄС посприяє миру. Весь світ страждає від наслідків війни в Україні. Європа не локалізувала, ізолювала конфлікт», - заявив Петер Сійярто.



Він також натякнув, що окрім Європи у «створенні іншого образу» війни беруть участь політики та Медіа США.



Український дипломат закликав Брюссель звернутися за пояснення до Будапешта про те, чому угорський міністр розповсюджує дезінформацію проти Європейського Союзу на користь Росії.



«Адже тут уже йдеться не лише про Україну, а й про спроби Угорщини похитнути європейські позиції в Азії», — додав Ніколенко.

Нагадаємо, Чехія, Угорщина та Німеччина слідом за Австрією вирішили не видавати Україні біженців, які ухиляються від служби в армії.





