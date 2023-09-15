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Атаки оккупантов в районе Марьинки были отбиты — Генштаб ВСУ

15 сентября 2023, 11:05

Атаки оккупантов в районе Марьинки были отбиты — Генштаб ВСУ

В течение минувших суток все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области были отбиты. Об этом сообщили в Генштабе ЗСУ.

«Все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике», — говорится в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области.

«Там, за прошедшие сутки враг совершил около 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки, а ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области. 

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