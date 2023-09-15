Атаки окупантів у районі Мар'їнки було відбито — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби всі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області було відбито. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



«Усі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як живою силою, так і технікою», — йдеться в повідомленні.



Крім того, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ластівчиного та Авдіївки Донецької області.



«Там, минулої доби ворог зробив близько 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи з позицій», — зазначили в пресслужбі.



Нагадаємо, Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районі Кліщіївки, а в ході штурмових дій опанували Андріївку Донецької області.