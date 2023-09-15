Коломойского обвиняют в создании преступной группировки и краже 5,8 млрд гривен

Известному бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении — в завладении почти 6 млрд грн крупнейшего украинского частного банка. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.



По данным следствия, Коломойский в период с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.



В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

Подозреваемому инкриминировано завладение чужим имуществом. Фото: Генпрокуратура



По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.



Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.



В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Напомни, Служба безопасности Украины вручила подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому по статье мошенничество.



Позже суд избрал меру пресечения олигарху в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 миллионов гривен.