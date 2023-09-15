Коломойського звинувачують у створенні злочинного угруповання та крадіжці 5,8 млрд гривень

Відомому бізнесменові Ігореві Коломойському повідомили про нову підозру — у заволодінні майже 6 млрд грн найбільшого українського приватного банку. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



За даними слідства, Коломойський у період із 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.



Протягом зазначеного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки до каси банку», хоча насправді жодних внесків банк не отримував.

Підозрюваному інкриміновано заволодіння чужим майном. Фото: Генпрокуратура



За версією слідства, така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів США.



Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами. Щоби легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.



Зокрема, віддавав їх як позички та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Нагадаємо, Служба безпеки України вручила підозру українському бізнесменові Ігорю Коломойському за статтею шахрайство.



Пізніше суд обрав запобіжний захід олігарху у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень.