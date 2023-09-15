На Таврическом направлении ВСУ за сутки уничтожили два склада боеприпасов армии РФ

На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны Украины, артиллерийские подразделения ВСУ на этом участке фронта в течение суток выполнили 1119 огневых задач. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



За последние сутки потери ВС РФ, по данным военного, составили 165 человек, из них безвозвратные — 41, раненые — 124.



«Уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, 5 танков, 2 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 5 БпЛА, 6 единиц автомобильной техники. Также было уничтожено 2 склада боеприпасов врага», — написал Тарнавский, добавив, что за прошедшие сутки армия России 14 раз атаковала позиции ВСУ на Таврическом направлении и совершила 738 обстрелов, ударив из авиации 22 раза.

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