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На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів армії РФ

15 вересня 2023, 11:41

На Таврійському напрямку ЗСУ за добу знищили два склади боєприпасів армії РФ

На Таврійському напрямку продовжується робота Сил оборони України, артилерійські підрозділи ЗСУ на цій ділянці фронту протягом доби виконали 1119 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За останню добу втрати ЗС РФ, за даними військового, становили 165 осіб, з них безповоротні — 41, поранені — 124.

«Знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 5 танків, 2 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 5 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога», — написав Тарнавський, додавши, що минулої доби армія Росії 14 разів атакувала позиції ЗСУ на Таврійському напрямку і здійснила 738 обстрілів, вдаривши з авіації 22 рази.

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