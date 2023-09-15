РФ распространяет в оккупации ложную информацию о так называемых «выборах» — Маляр

На временно захваченной территории Украины российские пропагандисты активно распространяют ложную и искаженную информацию о ходе и результатах проведения в этом году сентябрьских выборов и якобы «убедительной поддержке» местным населением политической партии «Единая Россия». Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

«Так, в течение прошлой недели в средствах массовой информации населенных пунктов временно оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей практически одновременно появились заранее подготовленные сообщения об успешном завершении выборов. При этом российской цензурой не допускалось даже упоминание о репрессивных мерах, которые применялись оккупантами для влияния на ход избирательного процесса и использования самих выборов с целью призыва граждан по мобилизации», — написала она.

Маляр также отметила, что в Горловке и прилегающих населенных пунктах россияне организовали вручение повесток мужчинам призывного возраста, сразу после их участия в «голосовании».

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