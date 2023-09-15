РФ поширює в окупації неправдиву інформацію про так звані «вибори» — Маляр

На тимчасово захопленій території України російські пропагандисти активно поширюють помилкову та спотворену інформацію про хід та результати проведення цього року вересневих виборів та нібито «переконливу підтримку» місцевим населенням політичної партії «Єдина Росія». Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Так, протягом минулого тижня у засобах масової інформації населених пунктів тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей практично одночасно з’явились заздалегідь підготовлені повідомлення про успішне завершення виборів. При цьому російською цензурою не допускалось навіть згадування про репресивні заходи, які застосовувались окупантами для впливу на перебіг виборчого процесу та використання самих виборів з метою призову громадян по мобілізації», — написала вона.

Маляр також зазначила, що у Горлівці та прилеглих населених пунктах росіяни організували вручення повісток чоловікам призовного віку, одразу після їхньої участі у «голосуванні».

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