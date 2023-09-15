В Северодонецке оккупанты планируют снести большинство поврежденных жилых домов — Лысогор

Российские оккупанты привезли спецтехнику в захваченный Россией Северодонецк Луганской области для сноса зданий. До псевдовыборов оккупационные власти обещали жителям восстановить поврежденное жилье. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«В Северодонецк оккупанты доставили спецтехнику для сноса зданий. Так называемые «первые выборы» закончились — населению перестанут обещать скорейшее восстановление», — отметил он.



Глава региона уточнил, что вместо этого постепенно будут сносить разрушенные во время штурма города дома и инфраструктуру, чтобы избавиться от следов собственных преступлений.

Кроме того, по словам Лысогора, технику привезли из российской Перми.

Напомним, оккупационные власти Луганской области решили не предоставлять медицинскую помощь местным жителям, у которых нет медицинской страховки.