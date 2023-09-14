В оккупированной Луганской области жителям могут отказать в медпомощи без наличия страховки — ОВА

Оккупационные власти Луганской области решили не предоставлять медицинскую помощь местным жителям, у которых нет медицинской страховки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Таким образом, оккупанты хотят подтолкнуть людей получить паспорт РФ.



«Есть приказ отказывать в предоставлении местным жителям медпомощи при отсутствии медицинского страхования. Последнее можно получить только с российским паспортом. По планам правительства РФ, эти полисы все должны получить до 31 октября. А до этого, соответственно, паспорта РФ», — отметил он.



По словам главы региона, уже сейчас оккупационные администрации требуют от предприятий в регионе предоставить перечень рабочих, которые не имеют страхования и угрожают штрафами за игнорирование соответствующих требований.



Напомним, в профильном министерстве России решили, что количество угледобывающих предприятий в так называемых «ЛНР» и «ДНР» нужно сократить со 114 до 15.