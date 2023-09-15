У Сєвєродонецьку окупанти планують знести більшість пошкоджених житлових будинків — Лисогор

Російські окупанти привезли спецтехніку до захопленого Росією Сєверодонецька Луганської області для знесення будівель. До псевдовиборів окупаційна влада обіцяла жителям відновити пошкоджене житло. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«У Сєверодонецьк окупанти доставили спецтехніку для знесення будівель. Так звані «перші вибори» закінчилися — населенню перестануть обіцяти скоріше відновлення», — зазначив він.



Глава регіону уточнив, що натомість поступово зноситимуть зруйновані під час штурму міста будинки та інфраструктуру, щоб позбутися слідів власних злочинів.

Крім того, за словами Лисогора, техніку привезли із російської Пермі.

Нагадаємо, окупаційна влада Луганської області вирішила не надавати медичної допомоги місцевим жителям, які не мають медичного страхування.