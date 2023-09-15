ВСУ освободили Андреевку: что известно о деоккупированном селе

Сегодня Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке на утро пятницы подтвердил взятие села Андреевка под Бахмутом. Стало известно, сколько гражданских проживает в деоккупированном селе. Об этом передает Суспільне Донбас.

По словам старосты Ивановского Старостинского округа Елены Данько, Андреевка — это небольшое село, которое не имела собственной инфраструктуры и почты. Пенсионеры получали выплаты через Укрпочту. До начала полномасштабного вторжения в селе проживали 77 человек.

«Село Андреевка находится в 3 километрах от села Клещеевка. Входило в состав Ивановского Старостинского округа. Село было очень маленькое. На 1 января 2022 года было зарегистрировано 77 жителей. Никакой инфраструктуры там не было, в основном там проживали пожилые люди», — отметила она.

Данько подчеркнула, что активные боевые действия в селе начались с сентября 2022 года. На момент оккупации гражданских в селе уже не было, они эвакуировались в подконтрольные населенные пункты Украины.

Напомним, Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки, а ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области.