ЗСУ звільнили Андріївку: що відомо про деокуповане село

Сьогодні Генштаб Збройних сил України у зведенні на ранок п'ятниці підтвердив взяття села Андріївка під Бахмутом. Стало відомо, скільки цивільних мешкає у деокупованому селі. Про це передає Суспільне Донбас.

За словами старости Іванівського Старостинського округу Олени Данько, Андріївка — це невелике село, яке не мало власної інфраструктури та пошти. Пенсіонери отримували виплати через Укрпошту. До початку повномасштабного вторгнення у селі проживало 77 осіб.

«Село Андріївка знаходиться за 3 кілометри від села Кліщіївка. Входило до складу Іванівського Старостинського округу. Село було дуже маленьке. Станом на 1 січня 2022 року було зареєстровано 77 мешканців. Жодної інфраструктури там не було, здебільшого там проживали люди похилого віку», — зазначила вона.

Данько наголосила, що активні бойові дії у селі розпочалися з вересня 2022 року. На момент окупації цивільних у селі вже не було, вони евакуювалися до підконтрольних населених пунктів України.

Нагадаємо, Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районі Кліщіївки, а в ході штурмових дій опанували Андріївку Донецької області.