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Военные сообщили об освобождении Клещеевки под Бахмутом. Позже пост был удален

15 сентября 2023, 15:55

Военные сообщили об освобождении Клещеевки под Бахмутом. Позже пост был удален

Обновлено. Полк Калиновского без объяснений причин удалил свой пост об освобождении Клещеевки. 

Ранее военные из полка Калиновского сообщили об освобождении села Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой области и показали видео, на котором видно, как бойцы идут по населенному пункту.

«На видео — кадры, снятые медиками Калиновского полка, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клищеевку (пригород Бахмута). Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона «Волат» и батальона «Литвин» Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никиты Кривцова», — шла речь в сообщении.

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