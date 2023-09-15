Військові повідомили про звільнення від ЗС РФ Кліщіївки під Бахмутом. Пізніше пост видалили

Оновлено. Полк Калиновського без пояснень причин видалив свій пост про звільнення Кліщіївки.



Раніше військові з полку Калиновського повідомили у своєму телеграм-каналі про звільнення села Кліщіївка у Бахмутському районі Донецької області та показали відео, на якому видно, як бійці йдуть по населеному пункту.



«На відео — кадри, зняті медиками Калинівського полку, які в'їжджають до звільненої від російських окупантів Кліщіївки (передмістя Бахмута). Село було звільнено, зокрема, зусиллями бійців батальйону «Волат» та батальйону «Литвин» Калинівського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Кривцова», — йшлося у повідомленні.

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