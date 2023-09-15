В больницах Мариуполя нет ни одного детского отделения — горсовет

В больницах оккупированного Мариуполя нет ни одного детского отделения. Фото: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители жалуются на отсутствие детских отделений в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Отмечается, что родители вынуждены везти детей в Донецк.



«У ребенка случился отек Квинке, три больницы объездили, везде развели руками, никакой помощи», — жалуются родители.



До полномасштабного вторжения в Мариуполе уделялось большое внимание детской медицине. По словам мэра Вадима Бойченко, в свое время в городе функционировала Детская консультативно-диагностическая поликлиника и детский региональный инфекционный центр.



«Повсюду было установлено современное оборудование. Оккупанты уничтожили более половины больниц, вывезли уцелевшее оборудование. А теперь негде лечить детей. Уничтожение больниц является военным преступлением, ведь оккупанты сознательно во время блокады уничтожали любую возможность на спасение», — отметил он.



Напомним, оккупанты в Мариуполе строят два банных комплекса вместо домов.