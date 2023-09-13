В оккупированном Мариуполе вместо разрушенных домов будут бани

Вместо того чтобы восстанавливать разрушенное жилье мариупольцев, оккупанты строят два банных комплекса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет.
Один из них в Центральном районе – на Митрополитской улице. Там уже работают строители из Петербурга. Еще один банный комплекс будет создан в Кальмиуском районе.
В Мариуполе вместо домов оккупанты строят бани. Фото: Мариупольский городской совет
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В настоящее время тысячи мариупольских семей не имеют собственного жилья. Его разрушили российские военные, и за полтора года оккупации не возобновили. При этом оккупанты строят дома в ипотеку и бани. Таким они видят «курортный» Мариуполь для россиян.
Ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе российские чиновники сносят разрушенные в ходе обстрелов жилые дома, и вместо них возводит ипотечные новостройки.
Из более чем 38 тысяч поврежденных домов частного сектора во временно захваченном Россией Мариуполе оккупанты «восстановили» только 5%.