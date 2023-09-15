У лікарнях Маріуполі немає жодного дитячого відділення — міськрада

У лікарнях окупованого Маріуполя немає жодного дитячого відділення. Фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві жителі скаржаться на відсутність дитячих відділень у лікарнях. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Наголошується, що батьки змушені везти дітей до Донецька.



«У дитини трапився набряк Квінке, три лікарні об'їздили, скрізь розвели руками, жодної допомоги», — скаржаться батьки.



До повномасштабного вторгнення у Маріуполі приділялася велика увага дитячій медицині. За словами мера Вадима Бойченка, свого часу у місті функціонувала Дитяча консультативно-діагностична поліклініка та дитячий регіональний інфекційний центр.



«Всюди було встановлено сучасне обладнання. Окупанти знищили понад половину лікарень, вивезли вціліле обладнання. Знищення лікарень є військовим злочином, адже окупанти свідомо під час блокади знищували будь-яку нагоду на порятунок», — зазначив він.



Нагадаємо, окупанти в Маріуполі будують два лазневі комплекси замість будинків.