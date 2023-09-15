В Донецкой области задержали шестерых коллаборантов: им грозит 15 лет тюрьмы

Прокуроры в суде доказали, что в 2022 году осужденные вступили в ряды вооруженных формирований «лнр/днр». Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



На службе они получили военную форму и оружие. Чередовали на позициях вооруженных сил России, получали и передавали информацию о перемещении военной техники и размещении военнослужащих ВСУ.

Коллаборанты, задержанные в Донецкой области. Фото: Генпрокуратура



Также они охраняли военные объекты оккупантов, осуществляли фортификацию сооружений для враждебных позиций и сопротивлялись Вооруженным Силам Украины вблизи населенных пунктов Донецкой, Луганской и Херсонской областей.



В апреле-мае 2023 их задержали украинские защитники на территории Донбасса. В настоящее время они находятся под стражей.

Ранее эксберкутовца приговорили к 7 годам заключения за избиение и незаконное задержание активистов Евромайдана.