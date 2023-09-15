На Донеччині затримали шістьох колаборантів: їм загрожує 15 років в'язниці

Прокурори в суді довели, що 2022 року засуджені вступили до лав збройних формувань «лнр/днр». Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



На службі вони отримали військову форму та зброю. Чергували на позиціях збройних сил Росії, отримували та передавали інформацію про переміщення військової техніки та розміщення військовослужбовців ЗСУ.

Колаборанти, затримані у Донецькій області. Фото: Генпрокуратура



Також вони охороняли військові об'єкти окупантів, здійснювали фортифікацію споруд для ворожих позицій та чинили опір Збройним Силам України поблизу населених пунктів Донецької, Луганської та Херсонської областей.



У квітні-травні 2023 року їх затримали українські захисники на території Донбасу. Нині вони перебувають під вартою.

Раніше ексберкутівця засудили до 7 років ув'язнення за побиття та незаконне затримання активістів Євромайдану.