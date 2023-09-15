Донецк и еще три города перевели на ежедневную подачу воды по пять часов

Захваченные Россией Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая переведены на ежедневную подачу воды в тестовом режиме. Об этом сообщили в «министерстве строительства и ЖКХ» группировки «ДНР», передает «ДАН».



Отмечается, что в настоящее время эти города получают воду ежедневно с 17:00 до 22:00. В Енакиево, Шахтерске и Торезе воду подают через день в таком же временном диапазоне. А в Харцызске она идет дважды в день — с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00.



Проблемы с водоснабжением по обе стороны фронта в Донецкой области обострились после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.



Россия построила на оккупированной части Донецкой области водовод из реки Дон, но решить проблему полностью он не смог.