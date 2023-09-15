Донецьк і ще три міста перевели на щоденну подачу води по п'ять годин

Захоплені Росією Донецьк, Макіївка, Горлівка та Ясинувата переведені на щоденну подачу води у тестовому режимі. Про це повідомили у «міністерстві будівництва та ЖКГ» угруповання «ДНР», передає «ДАН».



Зазначається, що наразі ці міста отримують воду щодня з 17:00 до 22:00. В Єнакієвому, Шахтарську та Торезі воду подають через день у такому ж часовому діапазоні. А в Харцизьку вона йде двічі на день — з 5:00 до 9:00 та з 17:00 до 22:00.



Проблеми з водопостачанням по обидва боки фронту на Донеччині загострилися після початку широкомасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.



Росія побудувала на окупованій частині Донецької області водовід з річки Дон, але вирішити проблему повністю він не зміг.