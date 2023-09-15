Байден встретится с Зеленским в Вашингтоне 21 сентября

Президент США Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом Доме, в четверг, 21 сентября. Об этом сообщает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Президент Байден затем вернется в Вашингтон, чтобы принять президента Зеленского в Белом доме в четверг. Это будет их третья встреча, и она определенно состоится в критическое время, так как Россия отчаянно ищет помощи в таких странах как Северная Корея, для ее жестокой войны против Украины», — сказал Салливан во время брифинга.



Также он добавил, что на следующей неделе США могут объявить о новом пакете помощи Украине.