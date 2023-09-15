Встреча Путина и Ким Чен Ына: чем это грозит Украине

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС / сайт президента РФ

На этой неделе диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын совершил визит в России — это первая заграничная поездка политика после пандемии коронавируса. Цель встречи пока остается загадкой, однако очевидно одно — Москва нуждается в поставках боеприпасов, а Пхеньян ожидает взамен получить нефтепродукты и продовольственную помощь.



Чем грозит партнерство России и Северной Кореи для Украины — далее в материале «Новостей Донбасса».

Секретная встреча

В начале сентября появилась информация, что Ким Чен Ын наведается в Россию, в Кремле до последнего держали в секрете дату и место встречи лидеров. Для переговоров российская сторона выбрала космодром «Восточный» в Амурской области, где Путин принимал участие в Восточном экономическом форуме.



Любопытно, что ночью 13 сентября, примерно за пять часов до встречи двух диктаторов, Севастополь подвергся ракетному удару. Президент РФ никак не прокомментировал «тревожную» ситуацию вокруг Крыма.

Каким транспортом воспользовался Ким Чен Ын



Лидер Северной Кореи въехал на территорию российского Владивостока крайне эффектно — на своем фирменном бронепоезде. Для «почетного гостя» расстелили красную дорожку и установили деревянную лестницу, ощущение, что это кадры, которые сделаны в прошлом веке.



Мнение мирового сообщества



На Западе опасаются, что Ким Чен Ын может начать поставлять оружие и боеприпасы в Россию, которая израсходовала огромные запасы вооружений в ходе более чем 18-месячной войны против Украины.



Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон внимательно следит за ходом встречи между Кимом и Путиным, напомнив обеим странам, что «любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», и что США «без колебаний введут новые санкции».



Вице-президент США Камала Харрис резко осудила встречу двух президентов. Политик уверена, что Владимир Путин находится в отчаянии, если обратился за помощью к изолированной стране.



«Совершенно очевидно, что Россия в глубоком отчаянии. Они уже потерпели стратегическое поражение. Просто подумайте об этом. Вначале всего этого, полтора года назад, эксперты говорили, что это закончится за несколько дней», — отметила она.



Интересно, что Российская Федерация еще в прошлом году обратилась за военной помощью к Ирану. И вот уже год активно использует беспилотные летательные аппараты иранского производства для ударов по территории Украины. Естественно, Москва всячески отрицает сотрудничество со страной — спонсором терроризма.



Огромным разочарованием для Путина является контрнаступление, украинские военные освобождают территории, а оккупанты — продолжают нести потери, как в технике, так и в живой силе. Именно поэтому президент РФ решил сотрудничать с КНДР. Также не исключается вариант отправки на войну в Украину северокорейских наемников.



«Это же пушечное мясо для Путина. Кто будет погибать? Не имеет никакого значения, насколько они обучены, дырки, нужно затыкать на фронт. Понятно, что у Путина сейчас не все хорошо. С большим трудом он сдерживает контрнаступление. Поэтому здесь все средства хороши. Союзников не так много. Частично Иран, который тоже думает об ослаблении санкций», — высказался в комментарии «Новостям Донбасса» российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

Что Северная Корея может передать РФ

Поставки оружия могут позволить России усилить обстрелы на фронте, так как КНДР владеет одним из крупнейших запасов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов, пишет Bloomberg.



Северная Корея также является одной из немногих стран с большими запасами танков советской эпохи, которые российские силы используют в войне против Украины, таких как Т-54 и Т-62.



Военный эксперт украинского института будущего Иван Ступак рассказал, какое еще оружие может «попросить» Москва.



«Это артиллерийские боеприпасы, танковые боеприпасы, минометы разных калибров. Патроны к стрелковому оружию, неуправляемые ракеты систем залпового огня, все советского образца», — отметил он в разговоре с «НД».

Помощь КНДР в войне РФ против Украины



В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация, что в КНДР начали шить зимнюю форму для российских военных. По меньшей мере три фабрики в Пхеньяне и в других регионах страны занимались производством зимней формы, нижнего белья и обуви для российских солдат. Сырье для обмундирования доставляли из России.



По данным Radio Free Asia, на каждой из фабрик работали от 500 до 1000 швейных работников. Так, готовая униформа отправлялась ​​в Россию грузовым поездом по маршруту Тумен-Хасан, пересекающему российско-корейскую границу в северо-восточной части КНДР.



Российско-корейские переговоры. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС / сайт президента РФ

Повлияет ли оружие Северной Кореи на ход войны



В Украине достаточно сухо и сдержанно реагируют на встречу двух диктаторов. Так, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью телеканалу «FreeДом» подчеркнул, что РФ имеет значительные проблемы с современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением в войне против Украины.



«Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях», — сказал Юсов.



При этом, если РФ и Северная Корея смогут договориться о поставках вооружения, для украинских военных это плохая новость, но Юсов призывает не паниковать, ведь весь цивилизованный мир с Украиной.



«Говорить о том, что это кардинально изменит ситуацию на фронте, нельзя. Да, безусловно, это поможет оккупантам продолжать оборонные операции. Но с другой стороны, это может также интенсифицировать помощь со стороны свободного мира и демократических стран для Украины. Поэтому катастрофы с этого делать не стоит», — подчеркнул представитель разведки.