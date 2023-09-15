Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Президент США Джо Байден прийме президента України Володимира Зеленського у Білому Домі, у четвер, 21 вересня. Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.



«Президент Байден потім повернеться до Вашингтона, щоб ухвалити президента Зеленського в Білому домі в четвер. Це буде їхня третя зустріч, і вона безперечно відбудеться у критичний час, оскільки Росія відчайдушно шукає допомоги в таких країнах як Північна Корея, для її жорстокої війни проти України», — сказав Салліван під час брифінгу.



Також він додав, що наступного тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні.