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Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

15 вересня 2023, 22:44

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Президент США Джо Байден прийме президента України Володимира Зеленського у Білому Домі, у четвер, 21 вересня. Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Президент Байден потім повернеться до Вашингтона, щоб ухвалити президента Зеленського в Білому домі в четвер. Це буде їхня третя зустріч, і вона безперечно відбудеться у критичний час, оскільки Росія відчайдушно шукає допомоги в таких країнах як Північна Корея, для її жорстокої війни проти України», — сказав Салліван під час брифінгу.

Також він додав, що наступного тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні.

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