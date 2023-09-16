Силы обороны продолжают успешное наступление в районах Вербового и Новопрокоповки

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Про успешное наступление сообщили в Генштабе.



В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.





Напомним, экспериментальный морской дрон Службы безопасности Украины «Морський малюк» подбил российский ракетный корабль «Самум».