Сили оборони продовжують успішний наступ у районах Вербового та Новопрокопівки

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити з позицій. Про успішний наступ повідомили у Генштабі.



Внаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють супротивника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.



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