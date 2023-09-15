Морской дрон СБУ подбил ракетный корабль «Самум» РФ у Севастопольской бухты

Экспериментальный морской дрон Службы безопасности Украины «Морський малюк» подбил российский ракетный корабль «Самум». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в СБУ.



«Вчера морской дрон СБУ устроил „бавовну“ ракетному кораблю „Самум“ недалеко от входа в Севастопольскую бухту. „Морской малюк“ попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход», — рассказал собеседник агентства.



По словам источника, россиянам пришлось отбуксировать «Самум» на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.



«Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5 — 2 м», — добавил источник.



Минобороны РФ 14 сентября сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль «Самум». Россияне заявили, что атака была «безуспешна».



Морские дроны, повредившие Крымский мост в июле 2023 года, были названы SeaBaby («Морской малыш»).